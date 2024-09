Orrore a Roma donna aggredita e violentata all’alba | arrestato un 39enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 settembre 2024)rapinata edi domenica nel Centro Storico di: la Polizia di Stato hail presunto violentatore Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in un incubo per unadi 42 anni e residente a. Poco dopo le 5 del mattino, mentre attraversava piazza della Croce Rossa, è stataalle spalle da un uomo. Nonostante i suoi tentativi di fuga e le urla di aiuto, l’aggressore, unsenza fissa dimora di origini marocchine, l’ha trascinata nel sottopassaggio sotto la piazza, dove ha commesso la violenza sessuale. Dopo aver abusato di lei, l’uomo l’ha anche rapinata prima di fuggire. La vittima, sconvolta e dolorante, è riuscita a chiamare il 112 per chiedere aiuto.