Oroscopo Ottobre | Bilancia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it 23 settembre – 22, eccoci arrivati nel periodo più elegante dell’anno! Non a caso sotto il tuo splendido Sole si svolge proprio la settimana della moda. Tu, che sei il segno più elegante dello zodiaco, lo sai e ne vai fiero! La splendida Luna Nera è dalla tua per tutto il mese; ti invita a pensare sia all’outfit, ma più nello specifico a tutto quello che si indossa sotto ai vestiti, perché il mese si preannuncia bollente. Anche Venere in posizione di semi-sestile nel segno dello Scorpione ci parla ancora di erotismo alle stelle. Non aver paura di sperimentare potresti pentirtene. Per tutte e tre le decadi Mercurio consiglia di osare e di prendere spunto dal famoso libro indiano di aforismi sull’amore. Buona lettura. L'articoloproviene da Life&People Magazine.