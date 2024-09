Making of la recensione | una commedia umana ambientata dietro le quinte di un film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Cèdric Kahn firma una tragiin cui mette in scena tre storie che si intrecciano e sovrappongono tra di loro. Una riflessione sul cinema. Non idealizzato ma, bensì, mostrato come un lavoro fatto di fatica, impegno e, talvolta, ingiustizie. Sono svariate le opere meta-cinematografiche diventate dei veri e propri classici. Dal lontano 1952 con Il bruto e la bella passando per dei capolavori come Effetto Notte e Mulholland drive fino alla più recente miniserie Irma Veep di Olivier Assayas. Ad allungare la lista ci pensa Cèdric Kahn conof, pellicola presentata a Venezia 80 ora in sala con I Wonder Pictures.of e uno sguardo onesto sulledel cinema Maof non ha nessuna intenzione di idealizzare o romanticizzare quello che accadel'obiettivo della macchina da presa. E mette le cose in