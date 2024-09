Lo sport come continua fonte di ispirazione

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Simbolo dellaricerca di un equilibrio tra tradizione e innovazione, la nuova collezione prêt-à-porter Dior firmata da Maria Grazia Chiuri è una celebrazione del significato profondo dell’abito, esplorato attraverso un linguaggio visivo che intreccia il corpo e ciò che lo avvolge. In un momento in cui l’attenzione globale è rivolta allo, con i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, Chiuri coglie l'opportunità di riflettere sula moda possa diventare un’estensione del corpo atletico e della mente, riportando la moda alle sue origini greche, culla delloe della bellezza fisica. Con un occhio rivolto all'archivio della Maison, la creativa riscopre l'iconico abito «Amazone», ideato da Christian Dior per l'Autunno Inverno 1951.