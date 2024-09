Grande Fratello Carlo Motta duro contro l’ex fidanzata Helena Prestes | Come donna non sta facendo una bella figura perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il mondo del gossip è nuovamente in fermento dopo le dichiarazioni rilasciate da, ex fidanzato di, riguardo alla loro relazione e ai comportamenti della modella all’interno della casa del, che ha lasciatosei mesi fa, ha fornito dettagli inediti sulla loro storia a Fanpage, destando l’interesse di fan ed appassionati del reality.ha affermato che la decisione di chiudere la relazione, avvenuta lo scorso 6 marzo, è stata completamente sua. I due dovevano anche sposarsi. Secondo il modello di Monza, la relazione era diventata insostenibile a causa della personalità lunatica di: È successo che ci siamo lasciati lo scorso 6 marzo, è stata una mia decisione e non si è trattato di tradimento. Ero stanco della nostra relazione, non provavo ciò che provavo prima.