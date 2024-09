Eventi Subacquea inclusiva a Sirolo alla presenza di tanta gente

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Premiata la Monsub Jesi per il lavoro svolto sul tema dell’inclusione, dell’accessibilità allo sport e sulla sensibilizzazione su temi della disabilità e ambiente VALLESINA, 25 settembre 2024 – Si è conclusa domenica 22 settembre una due giorni coinvollegataper tutti organizzata dA.s.d. Monsub di Jesi. Il week end si è aperto con il convegno “l’abbraccio dell’acqua” presso la splendida cornice del teatro Cortesi, dove l’amministrazione Comunale nella persona del sindaco Filippo Moschella ha consegnatoMonsub un riconoscimento per il lavoro svolto in questi due anni sul tema dell’inclusione, dell’accessibilità allo sport e soprattutto riconoscendo il lavoro di sensibilizzazione su temi quali disabilità e ambiente; temi cari all’associazione da quasi 30 anni.