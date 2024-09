Ecco come De Martino è diventato Re Stefano | l' ascesa del signore dei pacchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Se morto un papa se ne fa un altro – Amadeus se ne sarà accorto – morto un re se ne fanno tre. Edlo dunque il nuovo re. Re. Il Re Deche già a giugno gli stessi vertici Rai, incuranti delle resistenze della casa di produzione Banijay, vollero preparare al Teatro delle Vittorie. Cinque giorni di prove per arrivare impeccabile non tanto al debutto del 2 settembre quanto al duello, con Amadeus, del 23. Che in effetti Deha vinto. Edlo, il “giovane favoloso”. Re. Lui che a Torre Annunziata, racconta, ci è nato e ha fatto di tutto: «cameriere, barista, parcheggiatore», dice, «al punto che non mi spaventa niente» (che guappo). Lui che – creatura di Beppe Caschetto – dopo tanta gavetta ha imparato a vendereDulcamara speranze persino milionarie (i famosi “”) ai ben 4,4 milioni di spettatori.