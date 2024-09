Cina noto economista critica Xi in una chat privata Zhu Hengpeng scomparso dopo l’arresto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 - Che fine ha fatto Zhu? Si chiede il Wall Street Journal ricordando che ilcinese era finito nella lista nera del presidente Xi Jinping per averto in unala sua gestione dell'economia del Paese. Zhuper quell'opinione non gradita era stato arrestato e rimosso da tutti gli incarichi. Un provvedimento molto duro, ma come ricorda il giornale economico, arrivato in un momento in cui il Partito comunista sta intensificando gli sforzi per eliminare i commenti negativi sulla salute economica cinese. Così l'indagine su colui che stato per dieci anni il numero due (e vicesegretario del Partito comunista) dell'Istituto di economia presso l'Accademia cinese delle scienze sociali (Cass, a controllo statale), non ha fatto sconti.