Chiuduno capitale dei francobolli | torna la Mostra Filatelica

(Di mercoledì 25 settembre 2024). Tra il 27 ed il 29 settembresarà al centro del mondo filatelico con la 66^ed Esposizione Nazionale a concorso “BergamoFil24”. La kermesse è organizzata dall’ultracentenario Circolo Filatelico Bergamasco che anche quest’anno potrà contare sulla partecipazione di numerosi espositori. Come ormai da tradizione, l’evento si terrà al Polo Fieristico Multiarea “Palasettembre” in via Martiri della Libertà 6 a. Bergamo al centro dell’ItaliaNella giornata di sabato 29 si svolgeranno le assemblee del C.I.F.T. – Centro Italiano Filatelia Tematica e dell’A.I.S.P. – Associazione Italiana di Storia Postale, quale importante riconoscimento del mondo filatelico italiano per il nostro Circolo.