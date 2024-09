Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 25 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 25, si occuperà deiche seguono. Il caso Matacena Lasi aprirà con l’enigma della morte di Amedeo Matacena e di sua madre, avvenute a breve distanza l’una dall’altra. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un’inchiesta sull’ultima compagna di Matacena, indagata per omicidio e altri dieci reati. Attraverso documenti inediti, il programma cercherà di fare luce su questa vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica. La scomparsa di Michael in Sardegna Un altro caso che terrà con il fiato sospeso i telespettatori è quello di Michael, il giovane scomparso a Luogosanto, in Sardegna.