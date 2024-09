Auto sfonda una vetrina di Maldarizzi Automotive Una trovata virale del dealer che lancia iniziative chiare e trasparenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) - Bari,25/09/2024. Si chiama “Fake news, prezzi veri” ed è la campagna commerciale dal titolo provocatorio annunciata questa notte damotive,del Sud Italia. Il lancio è avvenuto con una mossa davvero originale: una ripresa di una delle telecamere di sicurezza dell'azienda che mostra un'apparentemente fuori controllo finire all'interno di uno showroom, rompendo la. Le immagini, diffuse sui social e rapidamente diventate virali, sono state interpretate da molti come un incidente reale, scatenando commenti e ironia. In realtà, si tratta di un frame video generato grazie all'intelligenza artificiale come parte di un'iniziativa di sensibilizzazione contro le fake news.