Alta tensione in Germania | fermati 50 tifosi laziali armati di spranghe e coltelli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una cinquantina didella Lazio, giunti ad Amburgo per assistere all’esordio della squadra biancoceleste contro la Dinamo Kiev, sono stati bloccati dalla polizia tedesca e poi rispediti in Italia. Isono stati trovati in possesso die altri oggetti contundenti a poche ore dalla partita di questa sera che si giocherà alle 21:00 al Volksparkstadion.e “rimbalzati” La notte scorsa la polizia tedesca ha controllato e perquisito 50nella piazza del municipio di Amburgo, trovandoli in possesso die altri oggetti atti ad offendere e decidendo di trasferirli tutti in questura con un’autobus. La Digos italiana ha confermato che i 50, dopo essere stati puniti con il Daspo, sono stati rilasciati in mattinata.