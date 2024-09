Ag Contini | Ecco dove poteva andare mi dispiace non aver trovato squadra Sullo Scudetto…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’agente di Nikita, Vincenzo Pisacane, ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi proprio sul portiere azzurro. Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Nikita, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, soffermandosi proprio sul portiere azzurro e la sua permanenza al Napoli: “E mi è dispiaciuto nonglispazio. Era in ballo fino all’ultimo con una società che però non ha fatto in tempo a fare un’uscita”, ha detto l’agente del giocatore. Pisacane ha anche rivelato di comepotesse finire in Serie B, e per la precisione al Palermo (prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia): “Si. Mi è stato chiesto, ma poi hanno fatto altre scelte. Ognuno è libero di poter scegliere quello che vuole”, le sue parole.