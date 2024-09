Zona universitaria ferisce carabinieri con un coltello Ventiseienne in arresto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna, 24 settembre 2024 – Ancora violenza in. Idella stazione Bologna hanno arrestato ungambiano, senza fissa dimora e disoccupato, per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesione personale e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il gambiano è finito in manette durante un regolare controllo in via Zamboni: isono intervenuti per sedare una lite in strada tra il soggetto in questione e un altro uomo in compagnia dei famigliari. Con l’intervento dei militari, però, il giovane ha iniziato a dare in escandescenze, finendo per aggredirli. In tasca aveva anche una serramanico. Immobilizzato e bloccato dai, che durante l’aggressione hanno riportato ferite per una prognosi di cinque giorni, è stato portato in caserma.