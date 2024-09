WWE | Bron Breakker è pronto a una svolta da babyface dopo aver perso il titolo?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 24 settembre 2024) Il passaggio didal roster di NXT al main stage della WWE in occasione della Royal Rumble ha segnato un debutto significativo che ha dato il via alla sua rapida ascesa all’interno della compagnia. Da allora, non solo si è affermato come una forza da non sottovalutare, ma ha anche conquistato l’Intercontinental Championship, consolidando ulteriormente il suo status dinaggio chiave. Tuttavia, i recenti eventi accaduti nella puntata di Monday Night Raw di stanotte hanno scatenato discussioni sulla sua futura direzione. Durante questo episodio,ha difeso la sua cintura contro Jey Uso in un match che ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Alla fine, quest’ultimo ne è uscito vincitore, conquistando il suo primoin singolo dal suo debutto nel main roster nel 2010.