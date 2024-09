Volley Antropova | Vivo ancora emozioni assurde Bello essere ricevuti da Mattarella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Continuo a vivere delledavvero. Spesso mi chiedono come ci si sente ed è un qualcosa che non potrei spiegare o definire così facilmente.ieri dal Presidente della Repubblica è stato molto“. Così Ekaterina, premiata questa sera a Firenze nel corso dell’evento Il Torrino d’oro.sull’oro vinto a Parigi, la pallavolista della Nazionale e di Scandicci ha aggiunto: “Per uno sportivo dopo un risultato del genere è difficile riuscire ad avere motivazioni, tanto che spesso ci viene detto cosa c’è dopo una vittoria simile. Secondo me però in questo ci aiuta il fatto che la pallavolo sia uno sport di squadra. Se fosse un qualcosa di individuale sarebbe forse diverso ma noi invece abbiamo ottenuto qualcosa di condiviso, quindi per quanto importante, è fondamentale l’apporto di tutti.