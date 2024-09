Virus Nipah | cos’è la malattia che spaventa l’India I sintomi l’encefalite e il rischio coma nel giro di 48 ore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Ilnelle ultime settimane ha ucciso due persone in India. Uno studente di 24 anni è morto nella regione del Kerala, nel sud del Paese e 150 persone che hanno avuto contatti con il ragazzo sono state messe sotto osservazione. La settimana scorsa era già stato imposto l'uso della mascherina anche all'aperto. Sono state chiuse alcune scuole e università. Il nuovo caso si è verificato nel distretto di Malappuram. Il giovane ha cominciato a manifestareil 4 settembre. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, con la comparsa di un’encefalite. Dopo essere stato assistito in quattro ospedali è morto il 9 settembre. A luglio, sempre in Kerala c'era stata una prima morte causata dall'infezione. Il, per il quale non esiste vaccino né cura, è definito dall'Oms un patogeno prioritario che può causare una epidemia.