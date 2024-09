Tutto pronto per la Sagra di fine estate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Sabato 28 e domenica 29 settembre torna il tanto atteso appuntamento con ladi, la due giorni di musica, divertimento e convivialità. Via Matteotti si trasformerà in una grande piazza senza traffico, dove grandi e piccini potranno vivere gli spazi in assoluta libertà. Si parte sabato mattina con la camminata metabolica e si prosegueil pomeriggio con il mercato degli hobbisti, gli stand e le dimostrazioni delle associazioni. Alle 21, dopo la cena, cucinata dai volontari della parrocchia, andrà in scena lo spettacolo di musica e cabaret con: Claudio Sacco, cantante imitatore; il sosia di J-Ax Michele Pino; Alberto Caiazza rumorista; Leo Mix sosia di Adriano Celentano e Fabrizio Vendramin, pittore instant.