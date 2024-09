Pisa-Cesena Mignani | Motivazioni altissime ci attende una partita stimolante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 24 settembre 2024) “Ciun’altracontro una squadra che in questo momento è prima in classifica“. Sono queste le parole di Michele, tecnico del, alla vigilia dellacontro il, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. “Dobbiamo andare là con lo spirito giusto, perché per me lesono: c’è in palio la possibilità di conquistare un altro passaggio del turno e di vedere in campo qualcuno che fino a oggi ho visto meno. Non vedo l’ora che sia domani per scendere in campo: la voglio vedere così e la vedo così. Mi aspetto lo stessoche ho visto in campionato: un gruppo che in questo momento ha un grande entusiasmo, che parte sempre forte a inizio, con un’identità ben precisa e con una rosa di valore“, ha aggiunto il tecnico.