Motociclista piomba nel fosso | è gravissimo

(Di martedì 24 settembre 2024) E’ in prognosi riservata e in condizioni critiche unche domenica sera è uscito di strada autonomamente a Crevalcore. Non si sa con esattezza l’orario in cui si è verificato il sinistro, tuttavia i soccorsi, avvertiti da passanti, sono intervenuti intorno alle 22 lungo via del Papa, in direzione della località Sammartini. Da quanto si è potuto apprendere, si tratta di un 28enne di origini toscane, ma residente nella zona di Crevalcore, che ha perso il controllo della moto ed è finito sotto la motocicletta nel fossato che costeggia la strada. E non risultano coinvolti altri mezzi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei carabinieri della stazione di Crevalcore e della Compagnia di San Giovanni in Persiceto intervenuti sul luogo dell’incidente stradale, ilè uscito di strada autonomamente e per cause in via di accertamento.