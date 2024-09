Marcello Mastroianni lo speciale del Tg5 incanta l' Italia | ecco perché non era faciel

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (come here! - Canale 5) Celebraresenza scadere nella retorica, nei luoghi comuni, nella banalità non era facile. Ma il Tg5 ci è riuscito e il pubblico l'ha premiato. Sabato in tarda serata lodedicato al popolarissimo attore, in occasione dei 100 anni della nascita, ha ottenuto il 21% di share, quasi 900 mila spettatori. È andato in onda un prodotto scorrevole, affidato ad Anna Praderio, che ha saputo radunare il gotha della celluloide made in Italy per raccontare i tratti umani e artistici dell'attore ciociaro. Carlo Verdone, Giuseppe Tornatore, Leo Gullotta, Riccardo Scamarcio, Tony Servillo: un fuoco di fila di testimonianze spontanee, dirette, non ipocrite.