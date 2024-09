LIVE Musetti-Shang 5-4 ATP Chengdu 2024 in DIRETTA | l’azzurro fa corsa di testa nel 1 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Altra prima vincente di! 40-15 Regalo in risposta di dritto. Seconda 30-15 Serve&volley, la volèe di rovescio è ottima ma poipasticcia indietreggiando. Poco male, serve una prima. 30-0 Pizzica la riga il lungolinea dicon il dritto. 15-0 Mamma mia. Altra bordata disulla riga al centro. Vincente. Come sta servendo. 4-4 Altra prima, altro punto. 40-30 Prima vincente. Bravo. 30-30 Attacco di dritto, si prende un rischio eccessivo giocando al volo il dritto. La chance di passare era ghiotta di dritto per, ma il tentativo finisce lungo. Che peccato. 15-30 Ahia, in rete lo sventaglio di. 0-30 Fortunatissimo. Approccio in chop che atterra esattamente sulla riga e dà il punto al! 0-15 Errore di dritto di