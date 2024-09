L’ex ragazzo di Shaila Gatta interviene e sbotta | Bugie pesantissime

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) Al Grande Fratelloha detto di aver sempre trovato casi umani in passato e poi ha fatto riferimento ad un exin particolare, dicendo cose molto pesanti: “Mi ha plagiata. Quello era un amore sbagliato e psicologicamente violento. Lui era ballerino come me, ha approfittato delle mie debolezze. Aveva anche preso il controllo sulla mia vita e mi umiliava. Diceva che non mi sapevo vestire e sceglieva lui gli abiti, che ero brutta“. Oggidella gieffina, Alessandro Rizzo, ha deciso di replicare con un’intervista rilasciata a Fan Page.diracconta la sua verità. “Ho visto e letto quello che ha raccontato in giro ancora oggi. Una cosa è certa: ha uno spiccato senso dell’immaginazione e dell’invenzione oltre ad avere il grande dono dell’interpretazione.