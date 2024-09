L’ex campione olimpico Rossi | Dopo l’infarto è iniziata una seconda vita

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 24 settembre 2024) (Adnkronos) – "Durante una gran fondo di bicicletta ho avuto un malessere, pensavo fosse una congestione ma sentivo che c'era qualcosa che non andava in tutto il mio corpo. Mi sono fermato, ho chiamato l'ambulanza e dal tracciato hanno capito che stavo avendo un infarto. In quel momento èuna mia, mi L'articolo: “una” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.