Imprese rigenerative | che cosa sono pro e contro

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – In un mondo che, sempre più, aumenta il proprio interesse nei confronti della sostenibilità ambientale per combattere gli effetti del cambiamento climatico è necessario che anche le aziende facciano la loro parte. L’obiettivo delle realtà economiche che scelgono di cambiare il proprio paradigma produttivo in ottica più sostenibile è creare più valore economico inquinando di meno, magari utilizzando meno risorse o preferendo quelle dal ridotto impatto sull’ambiente. Si tratta di una procedura sicuramente non facile, visto l’aumento progressivo del cambiamento climatico sta riducendo le risorse a disposizione e aumentano le tensioni e le disparità di natura socioeconomica. I consumatori, in questo nuovo scenario, chiedono alle aziende di impegnarsi di più per salvaguardare l’ambiente in maniera pro attiva.