Hermès presenta il carré généreux all' Orto Botanico di Palermo

(Di martedì 24 settembre 2024) Da sempre impegnata in progetti di mecenatismo a sostegno delle arti e dei savoir-faire artigiani,Italie sostiene la riqualificazione dell'diattraverso ilintitolato all'istituzione palermitana. Disegnato da François Houtin, artista francese e paesaggista, “All'di” è unin cachemire e seta in vendita da settembre 2024 presso tutte le boutique della maison in Italia. Il disegno è declinato nella speciale colorazione blu avio e grigio chiaro realizzata appositamente per l'di. Parte dei ricavati della vendita di questa variante colore verrà destinata all'per il progetto di acquisto e messa a dimora di nuovi esemplari di palme per completare il palmeto e il cicadeto a cielo aperto fra i più ricchi di biodiversità in Europa e per la ristrutturazione della serra delle Cactacee.