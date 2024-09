Grande Fratello pioggia di critiche per Le Non è la Rai | l’accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 24 settembre 2024), Le Non è la Rai finiscono nel mirino del web: ecco cos’è accaduto nelle ultime ore, una frase pronunciata durante una conversazione tra Ilaria e Pamela ha suscitato polemiche fuori dalla Casa. Le Non è la Rai hanno fatto il loro ingresso al reality show varcando la porta rossa nel corso della prima puntata. Ilaria, Eleonora e Pamela formano ancora un unico concorrente, ma sicuramente in futuro verranno sciolte e dunque inizieranno a giocare singolarmente. Leggi anche, Helena infastidita: “Da oggi la nominiamo sicuro”diper una frase, cos’è accaduto sul web Nel frattempo però ieri sera il trio ha deciso di nominare Ilaria Clemente, da tutti chiamati in casa “Ila”. Le Non è la Rai hanno nominato la giovane concorrente dopo aver affrontato un diverbio.