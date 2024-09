Glenn Close è una nonna nel primo teaser di The Summer Book

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Al London Film Festival debutterà The, diretto da Charlie McDowell con star, di cui è stato diffuso unè la protagonista del film The, di cui è stato condiviso il nuovoche la mostra nella parte di un'artista eche si avvicina alla nipote dopo una tragedia. Il progetto è un adattamento del romanzo per adulti scritto nel 1972 da Tove Jansson, che ha creato i Moomin. I primi dettagli del film Il film Theè stato diretto da Charlie McDowell e vederecitare accanto alla giovanissima emergente Emily Matthe. Nel cast c'è anche Anders Danielsen Lie nel ruolo del padre della ragazzina. Nel lungometraggio si vedranno i