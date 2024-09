Funghi allucinogeni per curare l’ossessione per i difetti fisici | il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Una recente ricerca condotta alla Columbia University di New York suggerisce che ipotrebbero rappresentare una nuova frontiera nel trattamento del disturbo dismorfico corporeo (BDD), detto anche dismorfofobia, una condizione mentale debilitante caratterizzata da una preoccupazione ossessiva per presunti. Lo, pubblicato sulla rivista Psychedelics, ha evidenziato come una singola dose di psilocibina, il principio attivo dei, possa alterare la connettività cerebrale, aprendo nuove prospettive terapeutiche per i pazienti affetti da BDD. Otto adulti con BDD da moderato a grave, che non avevano risposto ai trattamenti standard, sono stati sottoposti a una singola dose orale di 25 mg di psilocibina in un ambiente controllato e sicuro.