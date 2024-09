Elon Musk premia ed elogia Giorgia Meloni | Con lei una crescita record

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 24 settembre 2024) Prima il selfie diventato virale con Mel Gibson, poi gli elogi da parte di: sicuramente è un periodo felice peri, presidente del Consiglio italianoto con il Citizen Award 2024 dell’Atlantic Council a New York. La Mi ha ricevuto il premio direttamente da, capo di X e di Tesla, che hato il suo grande lavoro che ha fruttato unaeconomica e di occupazione. Le parole dii La Mi durante la cerimonia ha tenuto un discorso, osservando che un politico ha due opzioni: essere un leader e guidare, oppure seguire. Ebbene lei tra le due opzioni non ha dubbi: preferisce guidare. Ha poi proseguito con un pizzico di ironia: “Come diceva il mio professore di inglese, il cantante Michael Jackson, inizio da ‘man in the mirror’, dall’uomo allo specchio, gli chiedo di cambiare i suoi modi”.