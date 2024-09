DDL Sicurezza | domani presidio CGIL e UIL davanti la Prefettura di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 24 settembre 2024). Un decreto legge dalla deriva securitaria e repressivo del dissenso, il DDL 1660 recante “Disposizioni in materia dipubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” minaccia i principi fondamentali della nostra democrazia! Per questo, comee UIL di, il 25 settembre abbiamo organizzato unalladi, a partire dalle 17,30 e in concomitanza con quello convocato fuori il Senato a Roma dalle due organizzazioni sindacali nazionali: una protesta contro un disegno di legge che ha l’obiettivo chiaro di azzerare la libertà e il diritto di manifestare il proprio dissenso, introducendo nuovi reati penali, con la previsione del carcere per chi occupa strade e spazi pubblici o privati, limitando così le iniziative e le mobilitazioni sindacali.