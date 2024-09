Chi è Myrta Merlino la compagna di Marco Tardelli

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo aver sostituito Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio 5, il nome della giornalistaè sicuramente diventato noto anche al pubblico affezionato alla tv generalista. Nonostante questo, però, la carriera dellaera già ben avviata prima di questo cambio di direzione. Nata a Napoli il 3 maggio 1969, dopo la laurea in scienze politiche ottenuta con una tesi sulla Carta Comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori , ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, presso la Direzione Generale del Mercato Interno nell’ambito dei Servizi Finanziari. Il suo percorso come giornalista, però, inizia all’interno della redazione de Il Mattino e prosegue in tv nel 1992. In questo periodo, infatti, inizia a lavorare per il rotocalco Mixer, ideato e condotto da Giovanni Minoli su Rai2. Da quel momento il suo percorso è in ascesa.