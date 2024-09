Ancelotti minimizza il problema alla spalla di Bellingham

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 24 settembre 2024) 2024-09-23 19:56:35 Il web non parla d’altro: Carlohato le preoccupazioni relative al ricorrentespdi Jude. Il manager dei Blancos ha dichiarato che, nonostante il centrocampista indosserà delle protezioni per la prossima partita del Real Madrid contro l’Alaves, non si tratta di una preoccupazione importante.si è inizialmente lussato la spsinistra nel novembre 2023, ma ha deciso di non sottoporsi a un intervento chirurgico, optando per un piano di trattamento più conservativo per poter continuare a giocare. La scorsa stagione indossava le protezioni, ma in questa stagione ha giocato senza. Tuttavia, durante la recente vittoria del Real Madrid per 4-1 contro l’Espanyol,è caduto goffamente sulla stessa spe ha avuto bisogno di cure mediche.ha detto: “È la stessa spdell’anno scorso.