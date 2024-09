Affari Tuoi | Piovono Critiche Per La Puntata Infinita!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 24 settembre 2024) L’ultimadiha scatenato polemiche per la sua durata insolita e un acceso scambio tra il conduttore e un esperto. Ecco che cosa è successo! L’ultimadiha scatenato un putiferio online a causa della sua durata insolitamente lunga. La trasmissione, andata in onda alle 20:15 invece che alle 20:45, ha avuto come protagonista Damiano, un giovane studente di storia, affettuosamente soprannominato “Jannacci” per la sua somiglianza con il celebre cantautore, sia dal conduttore Stefano De Martino che dagli altri concorrenti. Accompagnato dal padre, Damiano ha subito catturato l’attenzione di tutti con il suo spirito vivace. La partita è stata tesa e avvincente, con Damiano che si è trovato a dover scegliere tra un pacco da 200mila euro e uno da pochi centesimi.