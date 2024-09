Ultima settimana di settembre all' insegna del maltempo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 23 settembre 2024) AGI - L'del mese diinizia con una vasta saccatura depressionaria in movimento sull'Europa occidentale. Questa andrà a interessare anche il Mediterraneo nelle prossime ore portando un peggioramento meteo sull'Italia. Piogge e temporali anche intensi nelle prossime ore sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna. Fenomeni poi in movimento tra pomeriggio e sera su Nord-Est e regioni centrali tirreniche, non esclusi locali nubifragi. Ancora instabilità nel corso dei prossimi giorni con acquazzoni sparsi. Nella seconda parte dellaecco una nuova fase diper le regioni del Nord mentre al Centro-Sud avremo tempo piu' stabile e un temporaneo rialzo delle temperature.