Traffico Roma del 23-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneincolonnato sulla tangenziale Tra l’uscita e Salaria e Corso di Francia a causa di un incidente avvenuto in direzione dello stadio sul Raccordo Anulare si rallenta persulla carreggiata interna tra uscite per l’ospedale Sant’Andrea via Salaria lungo la carreggiata esterna rallentamenti pertra l’uscita Ardeatina e Appiarallentato su via del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e piazzale Flaminio In quest’ultima direzione per lavori ricordiamo che sulla tangenziale est fino al 4 ottobre rimane chiuso l’uscita per mettersi su via Prenestina per chi viaggia in direzione San Giovanni chiusura notturna per lavori che interessa la galleria Giovanni XXIII dalle 22 alle 6 chiuso il tunnel è in direzione di via della Pineta Sacchetti per interventi tra via del Foro Italico e via della Pineta Sacchetti e per i ...