The Conjuring 4 | Ben Hardy e Mia Tomlinson nel cast

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ildell’atteso The4 potrà contare sui volti giovani di Bene Mia. Il film ha ottenuto questa estate una data d’uscita ufficiale – 5 settembre 2025 – ed un titolo “The: Last Rites“, ed ora anche alcuni dei nuovi membri del. Secondo Deadline, infatti, al fianco di Patrick Wilson e Vera Farmiga – immancabili in questa saga horror – ci saranno Ben(X-Men: Apocalypse) e Mia(Il Mondo Segreto dei Pirati). Nessun dettaglio sui ruoli dei due giovani attori è stato rivelato. Come oramai noto da tempo, la regia di The4 (o meglio The: Last Rites) è stata affidata a Michael Chaves, già autore di altri film delVerse quali “The: Per ordine del diavolo“ e “The Nun 2”, mentre la sceneggiatura è stata firmata ed ultimata da David Leslie Johnson-McGoldrick.