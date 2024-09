Sciopero 23 settembre della sanità | medici fermi disagi in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) La giornata di oggi, 232024 si preannuncia come una data rovente per chi lavora nellaprivata. Le principali cittàne si preparano ad accogliere cortei e presidi promossi da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, che hanno chiamato allonazionale. Le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle strutture gestite dai contratti Aiop e Aris sono pronti a incrociare le braccia per una protesta che tocca il nodo del rinnovo contrattuale. Le manifestazioni partiranno alle 10 del mattino, con epicentri a Milano, Napoli, Roma e molte altre città. Contratti bloccati, tensioni in aumento per l’equità salariale Il cuoreprotesta è un tema che scotta: i contrattiprivata e delle Rsa sonoda troppo tempo.