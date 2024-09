Pronto ad abusare due fratellini di 10 mesi e uno di sette anni | arrestato e condannato a tre anni di carcere un pedofilo Lui si difende | Volevo aiutare la madre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Orrore in Gran Bretagna. Ha colpito l’opinione pubblica e i media la storia del36enne Carl Martin di Cilmaengwyn Road in Pontardawe, Neath Port Talbot. L’uomo è stato irretito da una agente della polizia sotto copertura. La donna, infatti, si è finta unadisposta a cedere al “mostro” due bambini di 10per chiaramente farne “uso sessuale”. Una volta organizzato l’incontro, dopo una lunga trattativa via messaggi, naturalmente sono scattate le manette e l’arresto. Martin è statoa tredie inserito nel registro dei molestatori sessuali a vita. Il giudice Geraint Walters ha affermato che l’uomo era ed è un “pericolo per i bambini”.