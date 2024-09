Paola Marella il suo ultimo video e le toccanti parole della famiglia | Era ricoverata Ci ha lasciato dopo un grande viaggio di speranza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Spontanea, felice e sorridente come sempre: così apparivanell’pubblicato sui social primasua scomparsa, avvenuta sabato 21 settembre a 61 anni. Architetto e conduttrice tv amata per la sua eleganza e professionalità, si è spenta a Milanouna lunga battaglia contro il cancro.era conosciuta per programmi come Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente, era un volto familiare per chi cercava consigli su arredi, spazi e lifestyle; e in questi anni aveva sempre tenuto riservata la sua battaglia, iniziata nel 2011 con un tumore al seno. Lascia il marito Domenico e il figlio Nicola, nato nel 1995. Nel filmato,dava consigli su come vestirsi in questi giorni di fine estate e inizio autunno.