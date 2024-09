Morte di Giacomo Gobbato non si dà pace la donna rapinata | Se stavo zitta non sarebbe morto…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non si dàCarmen,50enne di origini colombiane che vive a Mestre da 25 anni e che si sente responsabile per ladi, morto per averla difesa da un tentativo di rapina. “È colpa mia, dovevo staree non chiedere aiuto. Quello mi ha preso a pugni e mi ha rubato lo zaino, ma chi se ne frega. Se non avessi urlato, ora quel ragazzo di 26 anniancora vivo” – ha detto la, assalita dai sensi di colpa. La drammatica aggressione Il Corriere della Sera, tramite le parole di Carmen e del compagno Loris, ha ricostruito l’esatta dinamica di quella drammatica aggressione. Carmen ha raccontato che, mentre era al telefono del compagno, è stata aggredita da un moldavo 38enne senza fissa dimora, un “gigante di un metro e novanta”, che l’ha afferrata da dietro, tappato la bocca e sferrato tre pugni.