Minacce del nuovo Partito Comunista Italiano nPCI Scatta l' interrogazione parlamentare

(Di lunedì 23 settembre 2024) Negli scorsi giorni, con i consueti toni minacciosi e a tratti grotteschi, il) è tornato a diffondere e a rilanciare le suecontro il governo Meloni e contro chi, a loro giudizio, viene considerato vicino «ai sionisti». Lo sparuto gruppo che si nasconde dietro l’anonimato ha parlato con i soliti toni deliranti della manifestazione del 5 ottobre, organizzata dai "Giovani Palestinesi" per ricordare l'attacco terroristico avvenuto in Israele il 7 ottobre 2023, un evento che vuole esaltare i «martiri della resistenza» e Hamas. Per queste ragioni, il Ministero dell'Interno ha vietato la manifestazione, poiché l'organizzazione da loro sostenuta è riconosciuta come terroristica in quasi tutto l'Occidente. Da qui la nuova minaccia del, che come da tradizione eversiva si salda con l’estremismo palestinese.