Mentre cacciava De Rossi Friedkin s’è comprato l’Everton pieno di debiti | è ufficiale

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Blue Heaven Holdings e TheGroup confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della quota di maggioranza di Blue Heaven Holdings nelFootball Club”. Cosìufficializza la cessione al gruppo statunitense che possiede anche la Roma. “La transazione è soggetta all’approvazione della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority”, scrive ancora il club, ma è davvero improbabile – scrive il Guardian – “cheabbia problemi a superare il test dei proprietari e dei dirigenti della Premier League”. Nella nota vengono anche riportate le dichiarazioni di un portavoce di TheGroup: “Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questo iconico club di calcio. Siamo concentrati sull’ottenimento delle necessarie approvazioni per completare la transazione.