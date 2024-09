Marciano della Chiana Nuovo dispositivo DAE nella zona industriale di Cesa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – Il Comune diha ricevuto un importante dono per la propria sicurezza: un defibrillatore automatico esterno (DAE) donato dall’associazione A.I.LI.BE., presieduta da Graziella Bertocci. La cerimonia di consegna si è svolta ieri presso ladi, alla presenza del Vicesindaco Monica Cardini e del Presidentesezione Avis di, Antonello Menchetti. Questo atto di generosità testimonia ancora una volta il profondo impegno verso il benessere collettivo e la tutelasalute pubblica. Il defibrillatore, strumento salvavita in grado di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, è stato installato presso ladie questa collocazione strategica, garantirà un accesso rapido in caso di emergenza, rappresentando un passo significativo per la tutelasalute pubblica.