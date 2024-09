Lukaku già al lavoro a Castel Volturno contro la Juventus nemmeno un tiro Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024)già allaun) Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport: Zero tiri in porta, appena due tocchi in area, in apnea costante tra le onde della mareggiata Bremer, un’ombra gigantesca che l’ha ingoiato in un cono fatto di anticipi, contrasti e duelli vinti per terra e per aria. E così, beh,ha sofferto sul serio per la prima volta da quando ha rimesso piede nel campionato italiano: s’era abituato e aveva abituato tutti molto bene, considerando i due gol realizzati con il Parma e il Cagliari e l’assist servito a Kvara, ma al di là dei bonus è mancata proprio la prestazione base. «deve ancora entrare in condizione. Quella condizione che pretendo io», ha detto Conte con quella franchezza che è un marchio di fabbrica e che non lascia scampo alle interpretazioni.