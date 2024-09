Isralele | Nuovo raid a Beirut per uccidere Ali Karaki il numero tre di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno annunciato nel tardo pomeriggio di oggi « di aver condotto un attacco aereo mirato a». Fonti di sicurezza libanesi e israeliane riferiscono che l'obiettivo dell'attacco era l'alto dirigente di, Ali, comandante del settore meridionale dell'organizzazione.era stato scelto per sostituire a prendere il posto di Ibrahim Aqil come responsabile della divisione operativa di, dopo che Aqil è stato ucciso insieme ad altri comandanti della Forza Radwan venerdi scorso. Sky News Arabic ha riferito cheè stato ucciso nell'attacco aereo nel quale sono stati lanciatri sei missili che hanno letteralmente sbriciolato l’edificio in cui il3 dialloggiava temporaneamente.