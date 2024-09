Iran | Israele vuole conflitto ampio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 23 settembre 2024) 22.00 "Sappiamo più di qualunque altro che se dovesse scoppiare una guerra più ampia in Medio Oriente, non gioverebbe a nessuno nel mondo. E'che cerca di creare questopiù". Lo ha affermato il presidenteiano, Masoud Pezeshkian, arrivato a New York per prendere parte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il portavoce del ministero degli Esteriiano, Nasser Kanani, ha condannato i "folli" attacchi israeliani e ha messo in guardia "dalle conseguenze pericolose dell'avventura dei sionisti".