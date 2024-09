Intesa Sanpaolo migliore società europea per le relazioni con investitori e analisti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024)è stata premiata comein assoluto per lecondurante gli Europe & Emerging Emea Equities Awards, che si sono tenuti nei giorni scorsi a Londra. L’istituto di credito ha ricevuto complessivamente tre prestigiosi riconoscimenti: il Grand Prix for Best Corporate in Investor Relations, Europe; il Best Corporate in Investor Relations in Financial Institutions, Europe, e il Best Team in Investor Relations in Financial Institutions, Europe I riconoscimenti assegnati da Extel (precedentemente Institutional Investor Research) testimoniano, ancora una volta, il forte apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per una eccellenza italiana da tempo al vertice europeo nelle preferenze deglie deglifinanziari.