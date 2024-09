Il San Donato beffato in casa Gialloblu in 9 passa l’Orvietana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) SanTavarnelle 0 Orvietana 1 SANTAVARNELLE (3-4-3) Leoni; Croce, Gistri P., Bruni; Falconi, Pecchia (66’ Menga), Vitali Borgarello, Ascoli (79’ Seghi); Sylla, Senesi (28’ Di Bonito), Dema (60’ Maffei) all. Bonucelli ORVIETANA (4-3-3) Rossi; Paletta, Congiu, Berardi (46’ Vincenzi), Caravaggi; Ricci, Manoni, Marchegiani (81’Sforza); Proia, Panattoni, Caon (83’ Quintero). All.: Rozzano Arbitro Laugelli dile Monferrato. Marcatori 24’ Congiu Note espulsi 27’ Leoni, 42’ Falconi (doppia ammonizione, mister Bonucelli, ammoniti Berardi, Congiu, Caravaggi, Marchegiani TAVARNELLE - Due espulsioni, una per rosso diretto, e quattro ammoniti durante la gara persa ieri sul proprio campo, il Pianigiani, dal SanTavarnelle contro