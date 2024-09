Il murales dedicato a Fabrizio Meoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 23 settembre 2024) Arezzo, 23 settembre 2024 – “Da oggi quando passerò di qui avrò un motivo per sorridere e fare un pensiero bello”. Così Gioelealla presentazione ufficiale delraffigurante suo padre, l’indimenticabile centauro castiglionese, vincitore di due Parigi-Dakar, realizzato su una facciata del complesso di edilizia residenziale in via Enea Gaci. L’opera è firmata da Maupal, nome d’arte del romano Mauro Pallotta, che è noto per le sue creazioni dedicate a Papa Francesco a partire dalla celebre Super Pope, che è stato inserito dalla rinomata rivista newyorkese Artnet nella classifica dei trenta street artist più influenti a livello internazionale, che ha recentemente firmato ildella nazionale italiana al centro sportivo di Coverciano e che vanta opere in edifici e gallerie di tutto il mondo. “L’accoglienza è stata ottima, mi sono sentito a mio agio.